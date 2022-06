Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag im Minus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16.06.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 2.065,50 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2.041,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2.076,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.994 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.702,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 23,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1.906,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3.335,71 USD an.

Am 26.04.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 26,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 68.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.314,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 132,94 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

