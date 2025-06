Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 175,26 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 175,26 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 175,53 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 174,67 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.137.253 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 15,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,53 USD ab. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 24,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,516 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 196,83 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,91 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 89,97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,81 Prozent gesteigert.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

