Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 194,73 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 194,73 USD. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 196,83 USD. Bei 196,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.917.982 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 201,41 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 3,43 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 130,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2024). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 49,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,386 USD belaufen. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 214,71 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,25 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 8,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

