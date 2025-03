Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 164,86 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 164,86 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 164,35 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,12 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.904.852 Stück gehandelt.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 207,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2024 bei 140,03 USD. Mit einem Kursverlust von 15,06 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 214,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 86,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NVIDIA-Aktie im KI-Rausch: Tom Lee hält an langfristigem KI-Aufschwung fest

Aktien von NVIDIA, Microsoft, Tesla & Co.: Goldman Sachs macht "Magnificent 7" zu "Maleficent 7"

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren