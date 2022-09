Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:22 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 102,56 EUR zu. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 102,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.463 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,62 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 140,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.685,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 61.880,00 USD eingefahren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

