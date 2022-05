Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Freitagnachmittag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 20.05.2022 16:22:00 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 2.108,00 EUR abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 2.104,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2.108,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.029 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 2.702,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 22,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.05.2021 bei 1.864,20 EUR. Abschläge von 13,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 3.335,71 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 24,62 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie eingefahren. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68.011,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 55.314,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 25.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 134,03 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

