Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 189,23 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 189,23 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 189,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 186,31 USD. Bisher wurden heute 2.277.017 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 9,42 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD ab. Mit einem Kursverlust von 25,74 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,516 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 199,50 USD aus.

Am 24.04.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,89 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 89,97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 28.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

