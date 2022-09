Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag freundlich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 102,20 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 102,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.075 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,37 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.685,00 USD umgesetzt, gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,21 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Vorbild für Deutschland? Wie Schweden seine Bürger zwingt, für die Rente in Aktien zu investieren

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht