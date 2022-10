Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag schwächer

Um 12:22 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 100,80 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,34 EUR nach. Mit einem Wert von 100,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 8.426 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 25,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,77 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 präsentieren. Am 26.10.2023 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie etwas tiefer: Texas klagt gegen Google wegen Gesichtserkennungsfunktion - Indien verhängt Bußgeld

Alphabet-Aktie tiefer: Robotaxi-Dienst in Los Angeles von Google-Schwesterfirma angekündigt

Apple kündigt neue iPad-Generation an - Apple-Aktie legt zu