Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 174,88 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 174,88 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 175,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 172,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.466.623 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 15,54 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,64 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,494 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 196,83 USD angegeben.

Am 24.04.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,91 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 89,97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 80,47 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

