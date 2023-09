Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 16:08 Uhr 0,7 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 131,37 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 130,93 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.778.320 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 139,16 USD erreichte der Titel am 19.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,96 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 36,54 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,14 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 74.604,00 USD gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Broadcom-Aktie verliert: Alphabet könnte Broadcom wohl als Lieferanten von KI-Chips fallen lassen

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie zieht an: Windows erhält KI-Assistenten

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie etwas tiefer: Chatten mit Alexa - Wie Amazon auf die Chatbot-Welle aufspringt