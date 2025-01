Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) behauptet sich am Nachmittag

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 198,38 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 198,38 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 199,52 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 197,31 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 198,37 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 805.050 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,29 USD. Gewinne von 1,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2024 bei 130,67 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 34,13 Prozent sinken.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,386 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 214,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 29.10.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,14 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,69 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 04.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 03.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,02 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

ARK-Investment Tempus AI-Aktie mit bestem Handelstag der Geschichte - Was dahinter steckt

Kurszielerhöhung treibt Reddit-Aktie auf Rekordhoch

Trump kehrt zurück an die Spitze der USA: Das gilt es zur Amtseinführung zu wissen