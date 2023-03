Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag gefragt

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 104,24 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 89.187 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,75 USD. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 25,08 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.048,00 USD im Vergleich zu 75.325,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

