Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Kursplus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 104,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.681 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,75 USD. Mit einem Zuwachs von 27,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit Abgaben von 25,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

