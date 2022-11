Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittwochmittag vor

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 94,28 EUR. Bei 94,36 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,97 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.440 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 30,23 Prozent Luft nach oben. Bei 85,07 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 10,83 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Am 25.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65.118,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 4,73 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Nach Musks massivem Aktienverkauf: Das sind jetzt die größten Tesla-Aktionäre des NASDAQ-Wertes

Schlechte Aussichten für Tech-Aktien: Diese 10 US-Aktien der alten Garde empfiehlt Marktexperte Jim Cramer

Apple- und Alphabet-Aktien schwächer: Russische Softwarefirma Pushwoosh verteilt Code in zahlreichen Apps