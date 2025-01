Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 200,06 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 200,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 198,00 USD. Zuletzt wechselten 1.061.875 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 202,29 USD erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 1,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 130,67 USD fiel das Papier am 06.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,386 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 214,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2024. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,69 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 04.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 03.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

