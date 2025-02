Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag fester

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 180,86 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 180,86 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 183,12 USD. Bei 181,87 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.041.095 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,48 Prozent. Bei 130,67 USD erreichte der Anteilsschein am 06.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 27,75 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 USD aus. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 214,14 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 96,45 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,16 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NVIDIA-Aktie am Wendepunkt? Warum die Quartalszahlen einen Kursrutsch auslösen könnten

Kahlschlag bei Tech-Größen im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im vierten Quartal 2024

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen