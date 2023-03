Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 104,84 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 104,38 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,00 USD. Zuletzt wechselten 9.151.125 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 143,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2022). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 27,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 25,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.048,00 USD umgesetzt, gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

