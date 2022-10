Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Mittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 103,20 EUR. Bei 103,38 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,04 EUR. Bisher wurden heute 19.405 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Mit einem Zuwachs von 23,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,29 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.685,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 61.880,00 USD eingefahren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 25.10.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

