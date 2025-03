Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 170,23 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 170,23 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 170,31 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.801.655 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 207,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,662 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 214,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,45 Mrd. USD im Vergleich zu 86,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 29.04.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,92 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

