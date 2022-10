Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 104,16 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,50 EUR aus. Bei 104,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 29.103 Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 22,92 Prozent wieder erreichen. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 9,30 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,00 USD an.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.685,00 USD im Vergleich zu 61.880,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

