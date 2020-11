Alphabet A (ex Google)-Aktie aktuell: Alphabet A (ex Google) zeigt sich freundlich

Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 1.492,80 EUR. Bei 1.492,80 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1.484,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 146 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.526,40 EUR) erklomm das Papier am 09.11.2020 00:00:00. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 938,20 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2020 00:00:00 erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.899,29 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus. Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 72,22 USD fest.

Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte und bekannteste davon ist Google – die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Die zahlreichen Produkte rund um Google haben das Ziel, den Nutzern das Informationsangebot des Internets zugänglich zu machen. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Auch die Video-Plattform YouTube zählt zu Alphabet. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tablets aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs. Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab – dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com