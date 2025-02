Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 171,26 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 171,26 USD. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 171,04 USD. Bei 174,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.200.297 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 207,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,90 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,67 USD. Dieser Wert wurde am 06.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 23,70 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 214,14 USD.

Am 04.02.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96,45 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 8,92 USD im Jahr 2025 aus.

