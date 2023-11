Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 136,28 USD.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 136,28 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 11.144 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 3,50 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 84,86 USD. Mit einem Kursverlust von 37,73 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 148,71 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,69 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

