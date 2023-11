Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Nachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 136,93 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 16:08 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 138,42 USD. Bei 136,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.597.558 Aktien.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 3,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 84,86 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 38,03 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.693,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.092,00 USD eingefahren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

