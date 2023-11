Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 124,30 EUR ab.

Um 09:19 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 124,30 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,22 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,32 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.018 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 133,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 7,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 USD aus.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2023

GMO-Portfolio: Das hat sich im Depot von Starinvestor Jeremy Grantham im dritten Quartal 2023 geändert

Google Deepmind: KI-Experten von Alphabet halten künstliche Intelligenzen wie ChatGPT für alles andere als intelligent