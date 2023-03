Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:02 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 102,35 USD nach oben. Im heutigen Handel wurden bisher 183.949 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 143,75 USD erreichte der Titel am 30.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,81 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,63 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.048,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,15 USD fest.

Redaktion finanzen.net

