Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag im Aufwind

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 30.05.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 2.123,00 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.135,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2.135,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 3.244 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 2.702,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 21,44 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 1.906,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 11,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 3.335,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 26,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68.011,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.314,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.07.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 133,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

