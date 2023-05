Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 16:08 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 122,96 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 122,00 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 125,53 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.920.788 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 126,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 2,82 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 32,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

