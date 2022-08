Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 110,52 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 110,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 110,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.098 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 575,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,22 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

