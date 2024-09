Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 164,76 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 164,76 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 165,18 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,47 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 817.990 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 191,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 14,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 120,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 27,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,386 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84,64 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 74,60 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 7,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

