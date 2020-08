RWE will mit Kapitalerhöhung rund 2 Milliarden Euro erlösen

Der Vorstand der Aktiengesellschaft hat dazu mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von rund 61,5 Millionen neuen Aktien beschlossen, wie der DAX -Konzern in Essen mitteilte. Das Grundkapital der Gesellschaft werde dabei unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre um 10 Prozent erhöht. RWE erhofft sich dadurch einen Bruttoerlös von rund 2 Milliarden Euro, um unter anderem das Ökostromgeschäft zu stärken.

Die neuen Aktien sollen an den Börsen Frankfurt und Düsseldorf voraussichtlich am Donnerstag zugelassen und ab Freitag gehandelt werden können. Die Lieferung ist für Montag vorgesehen. "Die zusätzliche finanzielle Flexibilität ermöglicht, unsere Projektpipeline zu erweitern und unser kontinuierliches Wachstum bei Windkraft und Solar zu beschleunigen", erklärte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz.

Die Wertpapiere sollen für das Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigt sein. Sie werden allerdings ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Genaue Anzahl und Preis der auszugebenden Aktien will der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats noch festlegen und bekanntgegeben.

Für die Übernahme der 2,7 Gigawatt umfassenden Entwicklungspipeline des Windanlagenherstellers Nordex hatten beide Seiten einen Verkaufswert von 402,5 Millionen Euro in bar angegeben. Bis Ende 2022 peilt der Versorger an, die installierte Leistung auf mehr als 13 Gigawatt zu erhöhen und rund 5 Milliarden Euro in den Ökostrom-Ausbau zu investieren.

