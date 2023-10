Altria Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Altria am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Altria gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Altria zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 39,99 USD.

Das Papier von Altria legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 39,99 USD. Bei 40,36 USD markierte die Altria-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 39,59 USD. Bisher wurden via New York 508.946 Altria-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,99 USD erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Altria-Aktie 22,51 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,07 USD. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Altria 5.277,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.374,00 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Altria am 01.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Altria-Aktie in Höhe von 4,97 USD im Jahr 2023 aus.

