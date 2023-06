Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel Amazon 113,00 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Amazon-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 112,98 EUR. Bei 112,98 EUR erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 112,82 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,98 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 7.174 Amazon-Aktien.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 27,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 76,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 149,11 USD.

Amazon gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 116.444,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 127.358,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,59 USD im Jahr 2023 aus.

