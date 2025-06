Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 203,87 USD abwärts.

Die Amazon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 203,87 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 203,72 USD. Bei 204,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.320.691 Amazon-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 242,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 15,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 151,61 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 25,63 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 234,14 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 01.05.2025. In Sachen EPS wurden 1,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,00 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent auf 155,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 6,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

