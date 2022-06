Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Vormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.334,50 EUR

0,06% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 03.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 2.278,00 EUR zu. Im heutigen Handel wurden bisher 296 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 3.321,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1.887,80 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 20,67 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3.866,11 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -7,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 15,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 116.444,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 108.518,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Amazon am 28.07.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 53,30 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie verliert dennoch: Louboutin im Rechtsstreit mit Amazon vor Niederlage

Darum verschickt Amazon kleine Teile oft in riesigen Kartons

Warum Meta-, Amazon- und Alphabet-Aktien vom Ukraine-Krieg profitieren könnten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com