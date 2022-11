Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gibt am Mittag nach

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,81 EUR

Die Amazon-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 94,93 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 94,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.562 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 166,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,83 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,39 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Mit Abgaben von 0,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 521,70 USD.

Am 27.10.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 127.101,00 USD umgesetzt, gegenüber 110.812,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2022 -0,074 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

