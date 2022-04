Amazon Aktie News: Amazon kommt am Mittag kaum vom Fleck

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.984,50 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Amazon-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 2.982,50 EUR. Die Amazon-Aktie legte bis auf 2.984,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 2.949,00 EUR ein. Bei 2.976,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.122 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3.321,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2022 Kursverluste bis auf 2.443,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 18,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 4.260,71 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 27,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 125,56 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 137,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Am 28.04.2022 wird Amazon schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 72,60 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

