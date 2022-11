Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Amazon

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,46 EUR

0,59% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 92,09 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 92,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,07 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.367 Amazon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 44,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 91,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,90 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 521,70 USD.

Amazon ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 127.101,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 110.812,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 präsentieren.

2022 dürfte Amazon einen Verlust von -0,074 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie schwächelt: Amazon verhängt Einstellungsstopp - Ungewisse Wirtschaftslage

Was Analysten von der Amazon-Aktie erwarten

Aufgewertetes Prime-Abo: Amazon greift Spotify und Apple Music an - Amazon-Aktie tiefrot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com