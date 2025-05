Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 185,88 USD.

Das Papier von Amazon befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 185,88 USD ab. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 185,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,35 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.576.302 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. 30,47 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Abschläge von 18,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 234,14 USD an.

Amazon ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 USD, nach 1,00 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 155,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 143,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2025 6,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

