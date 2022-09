Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Amazon 129,68 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 129,24 EUR. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 129,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,92 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 12.580 Aktien.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 535,00 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121.234,00 USD – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 113.080,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,078 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

