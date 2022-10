Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Amazon 118,74 EUR

-3,60% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 119,10 EUR. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 118,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,02 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 38.222 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 28,27 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 535,00 USD für die Amazon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 28.07.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 121.234,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113.080,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,023 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Nach Prime Day im Juli: Amazon kündigt Prime-Event im Oktober an

Amazon-Aktie schwächer: Amazon ordert E-Vierzigtonner von Volvo - Volvo-Aktie profitiert

Vom Buchhändler zum größten Online-Versandhaus der Welt - So lief der Aufstieg von Amazon

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com