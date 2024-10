Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag in Grün

Kurs der Amazon

Die Aktie von Amazon zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 182,20 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 182,20 USD zu. Bei 182,46 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 182,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.118.247 Amazon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2024 auf bis zu 201,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 9,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 224,29 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,66 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 147,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,74 USD je Amazon-Aktie.

