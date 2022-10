Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gibt am Vormittag nach

Aktien in diesem Artikel Amazon 117,50 EUR

Die Amazon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 117,30 EUR nach. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 116,92 EUR. Bei 116,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.289 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Gewinne von 29,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 94,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,27 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 535,00 USD.

Amazon ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121.234,00 USD im Vergleich zu 113.080,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Amazon am 27.10.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 5,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

