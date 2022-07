Amazon Aktie News: Amazon gibt am Montagmittag ab

Aktien in diesem Artikel Amazon 113,50 EUR

Die Amazon-Aktie musste um 11.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 113,20 EUR. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 112,72 EUR. Bei 112,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 22.776 Stück.

Bei 166,05 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 31,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,93 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.227,44 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 28.04.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,79 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 116.444,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 108.518,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,552 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

