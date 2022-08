Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Amazon 138,22 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,8 Prozent auf 138,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 139,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.639 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 94,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,07 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 535,00 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 28.07.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,76 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121.234,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 113.080,00 USD eingefahren.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 0,142 USD im Jahr 2022 aus.

