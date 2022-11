Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagmittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Amazon 95,36 EUR

Die Amazon-Aktie bewegte sich um 12:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 95,21 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,98 EUR zu. Die Amazon-Aktie sank bis auf 95,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 92.970 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,30 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 521,70 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 127.101,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110.812,00 USD erwirtschaftet worden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,100 USD je Amazon-Aktie.

