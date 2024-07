Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 194,45 USD.

Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 194,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 194,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 194,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.130.689 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 201,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 3,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 217,63 USD.

Amazon ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 143,31 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 127,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 4,59 USD im Jahr 2024 aus.

