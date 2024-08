Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Amazon-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 166,55 USD.

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 166,55 USD ab. Die Amazon-Aktie sank bis auf 166,12 USD. Mit einem Wert von 167,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.358.139 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 201,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 118,35 USD. Abschläge von 28,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 222,86 USD.

Am 01.08.2024 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 147,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Amazon am 24.10.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 4,72 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Diese Auswirkungen hat das weltweit erste große KI-Gesetz für NVIDIA, Google und Co.

Aufschläge in New York: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone

Börse New York in Rot: Dow Jones sackt ab