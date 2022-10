Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 116,54 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 116,44 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 116,62 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 116,10 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 830 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,13 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 29,91 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,31 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 535,00 USD.

Am 28.07.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 121.234,00 USD gegenüber 113.080,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Amazon am 27.10.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2025 5,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Amazon-Aktie mit Verlusten: Streik bei Amazon in Leipzig, Koblenz und Bad Hersfeld

Amazon-Aktie im Minus: Amazon gibt Entwicklung von Lieferrobotern für Gehwege auf - Investitionen in Elektrifizierung

Nach Prime Day im Juli: Amazon kündigt Prime-Event im Oktober an

